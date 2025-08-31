Gazze’de Can Kaybı 63 BİN 459

GAZZE’DE DEVAM EDEN İNSANLIK DRAMI

Gazze’deki insani durum giderek kötüleşiyor. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail’in sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili güncel bilgiler verildi.

CAN KAYBILARI VE YARALILARIN SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 459’a yükseldi. Yaralı sayısı ise 160 bin 256 olarak açıklandı. Son 24 saat içinde hastanelere getirilen 88 Filistinli hayatını kaybetti ve 421 kişi yaralandı.

İNSANLAR YARDIM BEKLERKEN HEDEF ALINIYOR

Son 24 saatte insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 166 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 248’e, yaralananların sayısı ise 16 bin 600’e ulaştı.