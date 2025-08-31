Gazze’de Can Kaybı 63 Bin 459

GAZTE’DEKİ İNSANLIK DRAMI

Gazze’de insani durum giderek kötüleşiyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından gelen yazılı açıklamaya göre, İsrail’in sürmekte olan saldırıları sonucunda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin yeni bilgiler aktarıldı.

CAN KAYBINDAKİ ARTIF

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 459’a, yaralıların sayısı ise 160 bin 256’ya yükseliyor. Son 24 saat içinde, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere hayatını kaybeden 88 Filistinli ve 421 yaralı ulaştığı belirtildi.

YARDIM BEKLEYENLERİN HEDEF ALINDIĞI SALDIRILAR

Son 24 saat içerisinde insani yardım için bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirirken, 166 kişi de yaralandı. İsrail-ABD destekli sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 248’e, yaralıların sayısının da 16 bin 600’e çıktığı bildirildi.