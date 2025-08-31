Gazze’de Can Kaybı 63 BİN 459

İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR

Gazze’de yaşanan insani kriz derinleşiyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sürmekte olan saldırılarının sonuçlarına dair son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalara göre, 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 63 bin 459’a, yaralıların sayısı ise 160 bin 256’ya ulaştı. Son 24 saatte hastanelere getirilen 88 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 421 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İNSANİ YARDIM HEDEF ALINIYOR

Son 24 saat içinde insani yardım bekleyen kişilere yönelik devam eden saldırılarda 30 Filistinli yaşamını yitirdi, 166 kişi ise yaralandı. İsrail ve ABD destekli sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı bu sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 248’e, yaralıların sayısının da 16 bin 600’e yükseldiği aktarılıyor.