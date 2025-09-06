Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 400

İNSANLIK DIŞI TUTUMUN SÜRÜŞÜ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı devam eden insanlık dışı tavrı sürüyor. Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Sağlık Bakanlığı, meydana gelen duruma dair açıklama yaptı.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI VE YARALILAR

Yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 68 cenazenin hastanelere kaldırıldığı ve 362 kişinin yaralandığı belirtildi. Böylelikle, İsrail saldırılarında toplam yaralı sayısı 162 bin 367’ye ulaştı. “Kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda” ifadesi dikkat çekti.

GAZZE’DEKİ GIDA KRİZİ

Aynı açıklamada, insani yardım ulaştırmaya çalışan 23 Filistinlinin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda şehit olduğu, 143’ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi. 27 Mayıs’tan bu yana yardım ulaştırmaya çalışan Filistinli sayısının 2 bin 385’e, yaralı sayısının ise 17 bin 577’ye yükseldiği bildirildi. Bakanlık, son 24 saatte biri çocuk altı Filistinlinin daha yetersiz beslenme ve açlıktan hayatını kaybettiğini, Ekim 2023’ten bu yana bu sayının 135’i çocuk olmak üzere 382’ye yükseldiğini açıkladı.

ÖLÜMLERİN SAYISI ARTIYOR

Bakanlık, Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik soykırım savaşı nedeniyle en az 64 bin 368 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ISRAİL’İN SALDIRILARI YENİDEN BAŞLADI

İsrail, 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı ve o tarihten itibaren 11 bin 828 kişinin öldürüldüğü, 50 bin 326 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bu saldırılar, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkes ve esir değişim anlaşmasını bozulmasına yol açtı. Devam eden askeri harekat cuma günü 700’üncü gününe girerken, bölge harap durumda ve yaygın kıtlık ile karşı karşıya.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Ayrıca, İsrail bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla da karşı karşıya kalmış durumda.