“Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 400”

İsrail’in Gazze Şeridi’ne Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

SALDIRILAR SONRASI AÇIKLAMALAR YAPILDI

İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı tutumu sürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, son yapılan saldırılarla ilgili güncel durumu açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içerisinde hastanelere 68 cenazenin kaldırıldığı ve 362 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail saldırıları sonucunda toplam yaralı sayısının 162 bin 367’ye ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, “Kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda” denildi.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI ZORA GİRDİ

Bakanlık, son 24 saat içerisinde insani yardım ulaştırmaya çalışan 23 Filistinlinin, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu şehit olduğunu, 143’ten fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. 27 Mayıs’tan bu yana yardım ulaştırmaya çalışan Filistinlilerin toplam sayısının 2 bin 385’e, yaralı sayısının ise 17 bin 577’ye çıktığı ifade edildi. Ayrıca, son 24 saat içerisinde biri çocuk olmak üzere altı Filistinlinin yetersiz beslenme ve açlıktan yaşamını yitirdiği belirtildi. O tarihten itibaren kıtlık kaynaklı ölüm sayısının 382 olduğu ve bunların 135’inin çocuk olduğu kaydedildi.

ÖLÜM SAYISI ARTMAKTA

Bakanlık, Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda en az 64 bin 368 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail, 18 Mart’ta Gazze’ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmıştı. O tarihten itibaren ise 11 bin 828 kişinin öldüğü, 50 bin 326 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bu durum, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesi ve esir değişim anlaşmasını ihlal etti. Askeri harekat, Cuma günü itibarıyla 700’üncü gününe girmişken bölge adeta harabeye dönmüş durumda ve yaygın kıtlık tehdidi söz konusu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı. Ayrıca, İsrail, bölgeye yönelik savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla da karşı karşıya kalmış durumda.