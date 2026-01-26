Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 660’a Ulaştı

Gazze Şeridi’nde ateşkesin uygulanmaya başlamasıyla birlikte enkaz kaldırma faaliyetleri sürdürülüyor. Ancak, İsrail ordusunun anlaşmayı ihlal ederek siviller üzerinde saldırılar gerçekleştirmesi dikkati çekiyor.

SON 24 SAATTE ÜÇ CENAZE HASTANELERE ULAŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere üç cenaze ulaştı. Bu cenazelerden ikisinin, İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği yeni saldırılar sonucunda hayatını kaybettiği, diğerinin ise enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

ATEŞKES SONRASI ÖLÜ SAYISI 486’YA YÜKSELDİ

Yeni saldırılarda ayrıca 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, 10 Ekim’de imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 486’ya ulaştığı ifade edildi.

YARALI SAYISI BİN 341’E ULAŞTI

Açıklamada, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 714’e yükseldiği vurgulandı. Yaralı sayısının ise bin 341 olarak kaydedildiği aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 660

Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırıları sonucu ölenlerin sayısının 71 bin 660’a, yaralı sayısının ise 171 bin 419’a ulaştığı duyuruldu.