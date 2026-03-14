Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 234’e Ulaştı

İSRAİL, ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

Gazze’de elde edilen ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği saldırılarda meydana gelen can kayıpları ve enkazdan çıkarılan cenazelere dair son bilgileri içeren bir yazılı açıklama yaptı.

SON 48 SAATTE YEDİ CAN KAYBI

Yapılan açıklamada, son 48 saat içerisinde İsrail saldırıları sonucu 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 13 yaralının hastanelerine ulaştırıldığı belirtildi. Ateşkesin uygulanmaya başlamasından bu yana gerçekleşen saldırılarda ise toplamda 658 kişinin hayatını kaybettiği, 1754 kişinin yaralandığı ve enkaza gömülü durumda 756 kişinin cesedinin çıkarıldığı aktarıldı. Açıklamada, Adli Tıp Kurumu’nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirmesi sonucunda, 1 Mart’tan bu yana toplam can kaybına 91 kişinin daha eklendiği ifade edildi.

Gündem

Trafik Düzenlemesinde Ekran Yasağına Dikkat Edin

Yeni trafik düzenlemeleriyle ilgili yayılan yanlış bilgiler, sürücüleri paniğe sevk etti. Yetkililer, orijinal teyplerin yerine takılan uygun multimedya sistemlerinin yasak kapsamında olmadığını duyurdu.
Gündem

Papa Hristiyanlardan Vicdan Muhasebesi Yapmalarını İstedi

Papa 14. Leo, silahlı çatışmalara karışan Hristiyanların vicdanlarını sorgulayıp günah çıkarmaya cesaret edip edemeyeceklerini dile getirdi.
Gündem

Ehliyetsiz Sürücüye 140 Bin Lira İdari Ceza

Tarsus'ta trafik denetimine takılan ehliyetsiz sürücü, kaçmaya çalışırken 140 bin lira ceza ile karşılaştı.
Gündem

Tekirdağ’da Türkmenli Barajı’nda Su Seviyesi Yükseldi

Marmaraereğlisi'ndeki Türkmenli Barajı, geçen yılki kuraklığın ardından son yağışlarla doluluk oranını yüzde 11'e çıkararak su seviyesini artırdı.
Gündem

Kırmızı Bültenle Aranan Suçlular Türkiye’ye İade Edildi

Kırmızı bültenle aranan 18 kişi ve ulusal seviyede aranan 27 suçlu Türkiye'ye getirildi; aralarında Halil Falyalı'nın koruması da bulunuyor.

