Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 234’e Ulaştı

İSRAİL, ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

Gazze’de elde edilen ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği saldırılarda meydana gelen can kayıpları ve enkazdan çıkarılan cenazelere dair son bilgileri içeren bir yazılı açıklama yaptı.

SON 48 SAATTE YEDİ CAN KAYBI

Yapılan açıklamada, son 48 saat içerisinde İsrail saldırıları sonucu 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 13 yaralının hastanelerine ulaştırıldığı belirtildi. Ateşkesin uygulanmaya başlamasından bu yana gerçekleşen saldırılarda ise toplamda 658 kişinin hayatını kaybettiği, 1754 kişinin yaralandığı ve enkaza gömülü durumda 756 kişinin cesedinin çıkarıldığı aktarıldı. Açıklamada, Adli Tıp Kurumu’nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirmesi sonucunda, 1 Mart’tan bu yana toplam can kaybına 91 kişinin daha eklendiği ifade edildi.