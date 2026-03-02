Orta Doğu’da Gerginlik Tırmanıyor: İran Füzeleri İsrail’e İniyor

Orta Doğu’da gerginlik tırmanıyor. ABD ile İsrail’in İran’a gerçekleştirdikleri ortak saldırılar sonrasında İran, misilleme füzesi atışlarına devam ediyor. İran tarafından fırlatılan bir füze, Batı Kudüs civarındaki Beit Şemeş şehrinde bir binaya isabet etti.

İRAN’DAN MİSİLLEME SALDIRILAR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayların akabinde bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve çok sayıda sağlık personeli ile yaralıların tahliyesi için helikopter gönderildiği bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, bu olayda 6 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını duyurdu.

17 KİŞİ YARALANDI

Karşılıklı saldırılar sürerken, yeni bir bilgi ulaştı. İsrail basını, İran’a ait bir füzenin Beer Şeva kentine düştüğünü aktardı. Yetkililer, yapılan ilk tespitlere göre 17 kişinin yaralandığını bildirdi.