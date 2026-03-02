İsrail ve ABD’nin İran’a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. Gerçekleşen saldırılar sonucunda çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybederken, İran da her iki ülkeye karşı misilleme saldırılarına hız vermiş durumda. Bu gelişmeler, Rusya tarafından dikkatle izleniyor.

HAZİRANDA HAYAL KIRIKLIĞI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’daki durumu değerlendirdi. Peskov, “ABD ile İran arasında Umman’ın ara buluculuğunda gerçekleşen müzakerelerde ilerleme kaydedildiği bilgilerine rağmen durumun saldırganlık seviyesine gelmesi hayal kırıklığına uğrattı.” sözleriyle durumu özetledi.

İRAN İLE İLETİŞİM DÜZENİ

Peskov, Rusya’nın İran yönetimi ve bölgedeki diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran durumuyla ilgili olarak gün içinde telefon görüşmesi yapacağını ifade etti.

UKRAYNA MÜZAKERELERİNE DEVAM

Peskov, “İran’daki durumun kötüleşmesini dikkate alarak, ABD ile Ukrayna konusunda müzakerelere devam edilmesi mantıklı mı?” sorusuna, “ABD’nin krizin çözüm sürecindeki ara buluculuk girişimlerini takdir ediyoruz ancak her şeyden önce kendimize güveniyor ve çıkarlarımızı savunuyoruz.” şeklinde yanıtladı. Ukrayna kriziyle ilgili olarak, siyasi diplomatik araçlarla bir çözüm sağlanması ve müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Peskov, “Rusya, çıkarlarını barışçıl yöntemlerle koruma konusunda açıktır. En önemli konu, toprak sorunuyla birlikte güvenlik garantileri meselesinin müzakerelerin gündeminde yer almasıdır.” dedi.

PUTİN’DEN BAE LİDERİNE TELEFON

Diğer yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, bölgedeki güncel durum ele alındı.

