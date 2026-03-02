Netanyahu Almanya’da, Ailesi Miami’de Güvende

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği operasyonların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun uçağı “Wing of Zion”, Almanya’da kalmaya devam ediyor. Uçuş takip verilerine göre, uçağın saldırıların gerçekleştiği gün Birüssebi’den havalanarak akşam saatlerinde Berlin’e indiği belirleniyor.

SALDIRI SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Uçuş takip platformu Flight Tracker’a göre, Netanyahu’nun uçağı yerel saatle 08.21’de Birüssebi kentindeki hava üssünden havalandı ve akşam saat 21.29’da Berlin’e iniş yaptı. İsrail hükümeti, uçağın yurt dışına çıkarılmasının güvenlik risklerini azaltmak amacıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

GEÇMİŞTE DE BENZER ÖNLEM ALINMIŞTI

Geçen yıl haziran ayında, İsrail’in İran’a yönelik yaptığı saldırılar sırasında da “Wing of Zion” uçağı yurt dışına taşınmıştı. Bu dönemde Netanyahu, ABD Başkanı ile görüşmek üzere yola çıktığı sırada eşi ve oğlu Miami’de güvenli bir şekilde bırakılmıştı.

İSRAİLLİLER SIĞINAKTA, OĞLU VE EŞİ MIAMI’DE

Bazı Amerikan sosyal medya hesapları, İsrail’de sığınaklarda bekleyen vatandaşlara şu mesajı iletti: “Endişeli olabilirsiniz; sizi hızlıca rahatlatayım: Netanyahu’nun oğlu ve eşi Miami’de güvende. Kahvaltıya hazırlanıyorlar.”

Orta Doğu’da Tansiyon Yükseliyor: İran’ın Saldırıları Devam Ediyor

İran'a yapılan saldırılarda üst düzey yetkililerin öldüğü bildirildi. İran, karşılık vermek amacıyla bölgedeki ABD üslerine saldırılar gerçekleştirdi.
Katar Enerji Üretimini Askeri Saldırı Sebebiyle Durdurdu

QatarEnergy, askeri saldırılardan ötürü LNG üretimini durdurdu. Bu gelişme üzerine Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 50 yükseldi, enerji fiyatlarının seyri hakkında endişeler arttı.
Kripto Varlık İşlem Vergisi TBMM’ye Sunuldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde kripto para hizmet sağlayıcıları için satış ve transferlerden on binde 3 oranında vergi alınmasını önerdi.
Orta Doğu’da Gerginlik Tırmanıyor: İran Füzeleri İsrail’e İniyor

İsrail'de, İran yapımı bir füzenin Beer Şeva kentine düşmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar henüz netleşmedi.
Hegseth İran’ı Müzakereye Zorladı, Saldırıya Geçti

İran ile İsrail ve ABD arasında süregelen gerilimde, ABD Savunma Bakanı müzakere süreçlerinin önünde İran'ın sürekli olarak anlaşma tekliflerini geri çevirdiğini duyurdu.

