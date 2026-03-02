Netanyahu Almanya’da, Ailesi Miami’de Güvende

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği operasyonların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun uçağı “Wing of Zion”, Almanya’da kalmaya devam ediyor. Uçuş takip verilerine göre, uçağın saldırıların gerçekleştiği gün Birüssebi’den havalanarak akşam saatlerinde Berlin’e indiği belirleniyor.

SALDIRI SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Uçuş takip platformu Flight Tracker’a göre, Netanyahu’nun uçağı yerel saatle 08.21’de Birüssebi kentindeki hava üssünden havalandı ve akşam saat 21.29’da Berlin’e iniş yaptı. İsrail hükümeti, uçağın yurt dışına çıkarılmasının güvenlik risklerini azaltmak amacıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

GEÇMİŞTE DE BENZER ÖNLEM ALINMIŞTI

Geçen yıl haziran ayında, İsrail’in İran’a yönelik yaptığı saldırılar sırasında da “Wing of Zion” uçağı yurt dışına taşınmıştı. Bu dönemde Netanyahu, ABD Başkanı ile görüşmek üzere yola çıktığı sırada eşi ve oğlu Miami’de güvenli bir şekilde bırakılmıştı.

İSRAİLLİLER SIĞINAKTA, OĞLU VE EŞİ MIAMI’DE

Bazı Amerikan sosyal medya hesapları, İsrail’de sığınaklarda bekleyen vatandaşlara şu mesajı iletti: “Endişeli olabilirsiniz; sizi hızlıca rahatlatayım: Netanyahu’nun oğlu ve eşi Miami’de güvende. Kahvaltıya hazırlanıyorlar.”