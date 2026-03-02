Hegseth İran’ı Müzakereye Zorladı, Saldırıya Geçti

ABD SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, karşılıklı saldırıların sürdüğü bir dönemde basın toplantısı düzenleyerek son gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda Hegseth, İran ile saldırılardan önce müzakerelerin yürütüldüğünü, ancak İran’ın bu müzakereleri reddettiğini ve bu durumun saldırı başlatmalarına sebep olduğunu ifade etti.

Hegseth’in ardından söz alan ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Cain, “İran’ın bize beslediği kinden kurtulmak istedik” dedi. Hegseth’in açıklamalarında dikkat çeken diğer ifadeler ise şöyle oldu: “ABD’yi tehdit eden herkesi dünyanın neresinde olursa olsun tereddüt etmeden bulup yok edeceğiz. Donald Trump sürekli olarak İran rejiminin değişeceğini belirtiyor. Tüm müttefiklerimiz İran tehdidiyle karşı karşıya. Amerikalıları öldürenlerin peşine düşeceğiz”.

BARIŞ YOLUNU DENEMİŞTİK

Hegseth, açıklamalarında barış sürecine de değinerek, “Biz defalarca barış yolunu denedik ama sürekli olarak reddedildik. Bizi oyaladılar ve müzakerelere yanaşmadılar. Füze stoklarını güçlendirdiler. Başkan Trump bu oyunları oynamıyor. Operasyonumuz çok hassas bir şekilde ilerliyor ve artık nükleer silahları yok” dedi.

İSRAİL’E MİNNETTARIZ

Hegseth, “Hedeflerimiz gerçekçi ve İran halkının bu inanılmaz fırsatı değerlendirmesini umuyoruz. Başkan Trump, İranlılara vaktinin geldiğini söyledi. Bu tek gecelik bir operasyon değil. Hedeflerin gerçekleştirilmesi biraz zaman alacak. Bu bir Irak değil, bu bir savaş değil. Operasyonumuz yıkıcı ve kararlı bir misyon” ifadesini kullandı. Ayrıca, “İsrail’e minnettarız. Yetenekli ortaklarımız onlar” açıklamasında bulundu.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLDU

Son olarak, Hegseth, “Hiçbir angajman kurallarına bakmadık, siyaseten doğruculuk işlerine girmedik. Vakit ve can kaybı istemedik. Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama rejim değişti” diyerek, 100’den fazla savaş uçağı ve insansız hava aracı kullanarak, binin üzerinde hedefin 24 saat içinde vurulduğunu belirtti.