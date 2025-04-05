Gazze’de Gıda Stokları Tükeniyor. BM Acil Yardım Çağrısı Yaptı

GAZZE’DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze’de devam eden çatışmalar, bölgedeki sivillerin yaşam koşullarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. İsrail’in saldırıları nedeniyle insani yardımların ulaştırılamaması, özellikle çocuklar başta olmak üzere tüm Gazze halkını etkiliyor. Gıda, temiz su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan sıkıntılar, son aylarda açlık ve soğuk nedeniyle birçok çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Uluslararası kuruluşlar, sivillerin korunması ve acil yardımların bölgeye ulaşması için çağrılarını sürdürüyor.

BM: GAZZE’DE HİJYEN KOŞULLARI KÖTÜLEŞİYOR

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada Gazze’de hijyen koşullarının hızla kötüleştiğini ve bunun ciddi bir halk sağlığı riski oluşturduğunu vurguladı. Dujarric, “Bölgedeki meslektaşlarımız pire ve uyuz vakalarının arttığı konusunda uyarıyor. Bunlarla mücadele için gerekli kimyasal malzemeler yok, sınır kapıları da kapalı” dedi. Ayrıca, Dünya Gıda Programı’nın Gazze’deki gıda stoklarının tükenmek üzere olduğunu bildirdiğini belirterek, “Malzeme eksikliği nedeniyle fırınlar gibi temel yardım programları da kapanıyor” ifadelerini kullandı.

YAĞMALAMA SON ÇARE HALİNE GELDİ

Dujarric, Gazze’de kamu düzeninin bozulmaya başladığına dikkat çekerek, yağmalama olaylarının arttığını söyledi. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle insani yardımların ulaşamadığını vurgulayan Dujarric, “İnsanlar gıdanın gelmeyeceğini biliyor. Yağmalama, çaresizlikten kaynaklanan bir son çare haline geldi” dedi. Ayrıca, Batı Şeria’da binlerce kişinin İsrail operasyonları nedeniyle evlerinden uzakta kaldığını ve dönüş imkânı bulamadığını da sözlerine ekledi.