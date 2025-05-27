Dünya

Gazze’de İnsani Kriz Devam Ediyor

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GİDEREK DERİNLEŞEN KRİZ

İsrail, Gazze’yi abluka altına aldı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana durmayan İsrail, Gazze’yi neredeyse açık hava hapishanesine dönüştürüyor. Gazze’de masum insanlar açlıktan ölürken, İsrail kalıcı işgal için çabalarını sürdürüyor. Gazze’den her gün gelen acı görüntülere bir yenisi daha eklendi.

YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız süren saldırıları ve uyguladığı tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen insani kriz sürüyor. Gazze kentinin batısında sahil şeridinde kurulan geçici kampta, yerinden edilen Filistinlilere hayır kuruluşları tarafından yemek dağıtılıyor.

KORKUNÇ DURUMDA YARDIM

Ücretsiz yemek alabilmek için kadın ve çocukların da yer aldığı çok sayıda Filistinli, uzun kuyruklar oluşturuyor. Yemek dağıtımı sırasında Gazzelilerin, kafes gibi bölümlere koyulduğu gözlemleniyor.

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