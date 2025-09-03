“Gazze’de İSRAİL’in Oluşturduğu Yıkım Görüntülendi”

İSRAİL’İN ŞİDDETLİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’ye saldırılar düzenleyen İsrail, bu saldırıların şiddetini artırmaya devam ediyor. Yardım girişlerine izin vermeyen ve masum insanların üzerine bomba atan İsrail, bölgede büyük bir yıkıma yol açıyor.

YIKIM DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE BELGELENDİ

İsrail’in Gazze’deki yarattığı yıkım, drone ile kaydedilen görüntülerde açıkça görülebiliyor. Raşid Caddesi’nin 2023 yılı öncesindeki görüntüleri ile karşılaştırıldığında, enkazların bulunduğu son kaydedilen manzara dikkat çekiyor. 2023 yılına ait önceki görüntülerde, insanların ve arabaların hareket ettiği bir cadde yer alıyor.

İŞGAL PLANI HIZLANDI

İsrail’in işgal planını devreye sokmasının ardından başlattığı saldırılar sonucu, binlerce Filistinli Gazze kenti sahilinde sıkışmış durumda.

ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyinden göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, kentin batısında sahil kıyısında kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.