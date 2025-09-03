Dünya

“Gazze’de İSRAİL’in Oluşturduğu Yıkım Görüntülendi”

gazze-de-israil-in-olusturdugu-yikim-goruntulendi

İSRAİL’İN ŞİDDETLİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’ye saldırılar düzenleyen İsrail, bu saldırıların şiddetini artırmaya devam ediyor. Yardım girişlerine izin vermeyen ve masum insanların üzerine bomba atan İsrail, bölgede büyük bir yıkıma yol açıyor.

YIKIM DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE BELGELENDİ

İsrail’in Gazze’deki yarattığı yıkım, drone ile kaydedilen görüntülerde açıkça görülebiliyor. Raşid Caddesi’nin 2023 yılı öncesindeki görüntüleri ile karşılaştırıldığında, enkazların bulunduğu son kaydedilen manzara dikkat çekiyor. 2023 yılına ait önceki görüntülerde, insanların ve arabaların hareket ettiği bir cadde yer alıyor.

İŞGAL PLANI HIZLANDI

İsrail’in işgal planını devreye sokmasının ardından başlattığı saldırılar sonucu, binlerce Filistinli Gazze kenti sahilinde sıkışmış durumda.

ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyinden göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, kentin batısında sahil kıyısında kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Teknofest İstanbul Kayıtları Açıldı

Atatürk Havalimanı'nda 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul için ziyaretçi kayıtları açıldı. Etkinlik, teknoloji ve havacılığa meraklıları ücretsiz olarak bekliyor.
Ekonomi

Balık Fiyatları Yükseldi, Mezgit Değerli

Sinop'ta av yasağının bitmesiyle denize açılan balıkçılar, bekledikleri avı elde edemeden sahile döndü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.