Gazze’de ‘Kıtlık Bölgesi’ Duyuruldu

İSRAİL SALDIRILARI GAZZE’DE SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Gazze’de devam eden İsrail saldırıları, her geçen gün çok sayıda sivilin yaşamını kaybetmesine yol açıyor. İsrail’in gerçekleştirdiği bu soykırım sürecinde, dünyanın her yerinden bu katliamın durdurulması yönünde çağrılar yükseliyor.

GAZZE ‘KITLIK BÖLGESİ’ OLARAK İLAN EDİLDİ

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in yaklaşık 20 aydır sürdürdüğü soykırım ve abluka sonucunda Gazze Şeridi’ni ‘kıtlık bölgesi’ olarak ilan ettiklerini açıkladı. Ramallah’ta Bakanlar Kurulu’na bağlı kriz yönetim merkezinde düzenlediği basın toplantısında Mustafa, “Gazze’yi kıtlık bölgesi ilan ediyoruz, Birleşmiş Milletlere (BM) üye tüm ülkeleri, uluslararası insancıl hukuk gereğince yükümlülükleri doğrultusunda acilen harekete geçmeye, bu felaketi ve açlığı tanımaya çağırıyoruz.” dedi.

Mustafa, uluslararası toplumdan açlığın savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklayan BM kararlarının uygulanmasını talep etti. Ayrıca, BM sisteminin tüm mekanizmalarının devreye girmesi ve Gazze’yi resmen “kıtlık bölgesi” olarak ele almaları gerektiğini vurguladı.

HALKIN KORUNMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Filistin Başbakanı, “Halkımıza yönelik saldırılarla ve açlıkla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz; uluslararası toplumla hayatları kurtarmak ve yeniden inşa sürecine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız.” şeklinde konuştu. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart’ta Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerinin durdurulması, bölgedeki durumun daha da kötüleşmesine sebep oldu.

OLUŞAN FELAKET ÜST DÜZEY DÜZENLEMLE GÖRÜLMELİ

Su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin zor koşullarını daha da derinleştiriyor. Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in sürdürdüğü abluka nedeniyle Gazze halkının yüzde 91’inin “gıda krizi” yaşadığını ve yüzde 65’inin temiz içme suyuna ulaşamadığını belirtti. Ayrıca çocuklar ve emziren annelerin yüzde 92’sinin ciddi beslenme yetersizliği sorunu yaşadığı ifade edildi. Gazze’de açlıktan yaşamını yitiren çocuk ve bebek sayısının 57’ye ulaştığı bildirildi.