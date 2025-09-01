“Gazze’de Kıtlık Sorunu Vurgusu”

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail, bir yıldan fazla süredir Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu durum, bölgede uyguladığı sıkı ablukayla birlikte tepkileri artırıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosu’nda gerçekleştirdiği bir oturumda Orta Doğu’daki durumu gündeme getirdi.

İNSANİ DURUMUN CİDDİYETİ

Bakan Lammy, İsrail’in saldırıları altında Gazze’deki kıtlığa dikkat çekerek, daha fazla can kaybının önlenebilmesi için büyük ölçekli insani yardım müdahalesinin gerekliliğine vurgu yaptı. “Bu, 21. yüzyılda insan eliyle yaratılmış bir kıtlık ve İsrail hükümetinin yetersiz şekilde yardıma izin vermeyi reddetmesi beni öfkelendiriyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının, insani yardım görevlilerinin ve sağlık çalışanlarının Gazze’de faaliyetlerine izin verilmesi gerektiğini belirtti. Lammy, İsrail’in sınırdaki yardım stoklarının Gazze’ye girişine de izin vermesi gerektiğini ifade etti.

KITLIĞIN CİDDİ SONUÇLARI

Lammy, Gazze’de kıtlığın gelişimini endişe verici buluyor ve alınacak önlemler ile “sarmal hal alabileceği” uyarısında bulundu. 1 Temmuz’dan bu yana 119’u çocuk olmak üzere 300’den fazla kişinin yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Lammy, ülkesinin Gazze’ye yardım ve tıbbi bakım için 15 milyon sterlin ek fon sağlayacağını bildirdi. Ayrıca, Gazze’deki yaralı ve ağır hasta çocukların tedavisi için İngiltere’ye getirilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getirdi. İlk hastaların gelecek haftalarda gelmesinin beklendiğini ancak bunun “tamamen İsrail’in izinlerine bağlı” olduğunu ifade etti. Lammy, durumun hızla çözülmesi için İsrail hükümetine baskı yapıldığını belirtti.

İRAN KONUSUNDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Bakan Lammy, E3 ülkelerinin İran’a yönelik BM yaptırımlarını geri getirmek için BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı başvuruyu da değerlendirdi. “İran’ın yasal yükümlülüklere uymamasından ve diplomasi yolunu seçmemesinden üzüntü duyuyorum. Dolayısıyla harekete geçmekten başka seçeneğimiz yok.” dedi. Bunun, “diplomasinin sonu olmadığını” belirten Lammy, İran’ın gerekli koşulları yerine getirmesi için hala zamanı bulunduğunu kaydetti.