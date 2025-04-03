Gazze’de Okul Bombalaması: 25 Ölü, 100 Yaralı

İsrail ordusu, sığınmacı Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi’nde barındığı Dar al-Arqam Okulu’nu hedef aldı.

EN AZ 25 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gerçekleşen saldırıda yapılan ilk değerlendirmelere göre, içlerinde kadınlar ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail savaş jetlerinin okulu 3 füze ile vurduğunu bildirdi.

ŞEHİT SAYISI 50 BİN 523’E YÜKSELDİ

İsrail’in 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda bin 163 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi ise yaralandı. Gazze’deki saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren ölü sayısı 50 bin 523’e, yaralı sayısı ise 114 bin 776’ya ulaştı.