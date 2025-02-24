Gazze’de Ölü Sayısı 48 Bin 346

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırıları, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor. En son gelişmelerde ise Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması sağlandığı bildirildi. Ancak İsrail, bu ateşkes kararını ihlal etmeye devam ediyor.

AİLELERİN ACI HABERLERİ GELİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde İsrail saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Ayrıca, daha önce yıkılan binaların enkazından 5 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların bilançosu da yer aldı. Toplam can kaybının 48 bin 346’ya ve yaralı sayısının 111 bin 759’a yükseldiği belirtildi.