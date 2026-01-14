Gazze’de Sağlık Krizi Derinleşiyor: Ölümcül Virüsler Artıyor

Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren Şifa Hastanesi’nin Direktörü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail’in uyguladığı açlık politikaları ve sağlık sistemine yönelik kısıtlamalar sonucu bağışıklık sisteminin çökmesiyle beraber ölümcül solunum yolu virüslerinin hızla yayıldığını bildirdi. Filistin’in Sesi Radyosuna verdiği röportajda Ebu Silmiyye, “Muhtemelen mutasyona uğramış grip veya koronavirüs türleri olan solunum yolu virüsleri yayılıyor. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi çöken insanlar bu virüslere karşı savunmasız hale geliyor ve ölümler artıyor” şeklinde konuştu. Gazze’deki durumu “soykırım savaşı ile kitlesel yerinden edilmenin yol açtığı salgınların birleşimi” olarak tanımlayan Ebu Silmiyye, mevcut tablonun “trajik ve kasvetli” olduğunu vurguladı.

SAĞLIK SİSTEMİ KRİZ İÇİNDE

Ebu Silmiyye, İsrail’in getirdiği kısıtlamaların sağlık sistemi üzerinde ağır bir kriz yarattığını, ilaç, tıbbi malzeme ile test ve teşhis ekipmanlarının girişinin büyük ölçüde engellendiğini belirtti. Yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlarda ısıtma imkanının bulunmaması nedeni ile kış mevsiminin başlamasıyla aşırı soğuk yüzünden hayat kayıpları yaşandığını aktaran Ebu Silmiyye, “Hastanelerde doluluk oranı yüzde 150’ye ulaştı. Savunmasız gruplara yönelik rutin aşılama programlarını yürütmek artık imkansız hale geldi.” dedi. Ebu Silmiyye, kalabalık barınma koşulları ve acil tıbbi müdahale eksikliğinin hastalıkların yayılmasını hızlandırarak, sert hava koşullarıyla birlikte can kayıplarını artırabileceğini ifade etti.

İNSANLAR YAŞAM MÜCADLESİ VERİYOR

Son iki yılı aşkın bir süredir devam eden saldırılar, Gazze’deki hastaneler ve sağlık tesislerinin büyük bir kısmının tahrip olmasına yol açtı. Abluka ve yardımlara getirilen kısıtlamalar, ilaç ve tıbbi ekipman eksikliğine sebep olarak sağlık sistemini felç etti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ilaç kıtlığının yüzde 52’ye, tıbbi sarf malzemesi kıtlığının ise yaklaşık yüzde 71’e ulaştığını bildirdi. Bakanlık, İsrail’in Gazze’ye giren tıbbi yardım kamyonlarını, aylık ihtiyacın yüzde 30’unun altına düşürdüğünü ve bunun kritik bir sağlık krizine neden olduğunu vurguladı. Yaklaşık 2,4 milyon Filistinli, Gazze’de son derece ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Nüfusun çoğunluğu gıda güvensizliği ve derin yoksulluk nedeniyle yetersiz beslenme problemleri ile karşı karşıya kalıyor. Bu durum bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve salgın hastalıklara karşı kırılganlığın artmasına yol açıyor.

SONUÇLAR AĞIR OLDU

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar, iki yılı aşkın bir süre devam etti. Bu süreçte 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 171 binden fazla kişi de yaralandı. Sivil altyapının yüzde 90’ı tahrip oldu. Birleşmiş Milletler, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor. 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları devam etmekte. Ateşkesten bu yana 442 Filistinli yaşamını yitirdi, 1236 kişi yaralandı.