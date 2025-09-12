Gazze’de Yeni Göç Başlıyor

İSRAİL ORDUSU SİVİLLERİ SORUN YAŞANAN BÖLGEDEN UzaklaŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail ordusu, Salı günü itibariyle sivillere Gazze kentini terk etmeleri konusunda çağrı yaptı. Bu uyarıyla birlikte kentte bulunan yüzbinlerce insan göç etmeye başladı. Birçok kişi, yaşadıkları imkansızlıklar karşısında yeni bir sığınak bulmaya çalışarak yollara düştü. Bazıları, kamyonet, otomobil ya da motosikletle kentten ayrılırken, maddi durumu olmayanlar yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.

BÜYÜK OPERASYON ÖNCESİ GAZZE’DE KAÇIŞLAR ARTIKÇA ARTMAKTA

İsrail, Hamas’ın son direniş noktası olarak gördüğü Gazze’nin merkezine yönelik büyük bir operasyon hazırlığı içinde. Bu geniş kapsamlı askeri harekat henüz başlamasa da, İsrail ordusu son bir haftadır kentin yüksek katlı binalarını hedef alıyor. Ancak şu an yalnızca maddi durumu uygun olanlar bu çatışma bölgesinden kaçabiliyor. Birçok insan, bu zor koşullarda yollarını bulmaya çalışırken, psikolojik ve maddi olarak tükenmiş olanlar hayatlarının sonuna geldiğini hissederek kentte beklemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, yaklaşık bir milyon Filistinli yani bölge nüfusunun yarısı, Gazze kent merkezinin kuzeyinde yaşamaktadır. İsrail ordusu, şu ana kadar yaklaşık 200 bin Filistinli’nin Gazze’yi terk ettiğini duyurdu.