Gazze’deki Barınma Krizi: Aşırı Soğuklar 127 Bin Çadırı Vurdu

Gazze’de ateşkes olmasına rağmen insani durum kötüleşiyor. Bölgede çadırlarda yaşayan insanların, olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiği bildiriliyor. Gazze’deki Hükümetin Medya Ofisi Başkanı İsmail es-Sevabite, yazılı bir açıklama yaparak, ailelerin yıpranmış çadırlarda ve izole alanlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirtiyor. Ayrıca, barınma, battaniye ve yatak krizinin ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.

BARINMA KRİZİ İÇİNDEKİ DRAM

Sevabite, “Kutup kökenli aşırı soğukların etkisi altında bulunan Gazze Şeridi’ndeki 135 bin çadırdan 127 bini barınmaya elverişsiz hale geldi.” diye açıkladı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin battaniye ve yer soğuğundan koruyacak yataklardan mahrum olduğunu ifade etti. Battaniye ve ısıtıcı eksikliğinin yüzde 70’i aştığını belirtirken, yaşananların geçici bir durum olmadığını ve krizin, İsrail’in kapsamlı yıkım politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu dile getirdi.

İSRAİL’İN YIKIM POLİTİKALARI

Sevabite, ayrıca İsrail’in Gazze’deki kentsel altyapının yaklaşık yüzde 90’ını yok ettiğini, 2 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini ve 288 binden fazla ailenin barınaksız kaldığını aktardı. 8 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda barınma ve yardım dağıtım merkezlerinin defalarca hedef alındığını hatırlatan Sevabite, bu kapsamda 303 barınma merkezi ile 61 gıda dağıtım merkezinin bombalandığını paylaştı.

ACİL HAREKET ÇAĞRISI

Battaniye ve ısınma araçlarındaki krizin, on binlerce solunum yolu ve bulaşıcı hastalık vakasının artmasına yol açtığını belirten Sevabite, bunun 38 hastanenin yıkılması ve 96 sağlık merkezinin kapalı olmasıyla eş zamanlı yaşandığını vurguladı. Hastalara müdahale edilmesinin zorlaştığını ve ölüm riskinin arttığını söyleyen Sevabite, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, kış mevsiminde toplu ölümlerin yaşanmasına engel olunması, güvenli barınma ve ısınma imkanlarının sağlanması konusunda acil harekete geçilmesini istedi.