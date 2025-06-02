Gazze’deki Can Kaybı 54 Bin 470

GAZZE ŞERİDİ’NDE SİVİLLERİN HAYAT MÜCADELESİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor. Sivillerin hayatta kalma mücadelesi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın sürdüğü bölgede can kaybı ve yaralı sayısı artış gösteriyor.

SON 24 SAATTE YARALANANLAR VE CAN KAYBILARI

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ne hastanelere 52 sivilin cenazesi ve 503 yaralının getirildiğini bildirdi. Cenazelerden biri, daha önceki İsrail saldırılarında yaşamını yitiren sivillere ait. Bakanlık ayrıca, İsrail’in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart’tan bu yana 4 bin 201 Filistinlinin öldüğünü, 12 bin 652 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarının ardından ortaya çıkan bilanço ise oldukça ağır. Açıklamada, toplam can kaybının 54 bin 470’e ve yaralı sayısının 124 bin 693’e ulaştığı belirtildi. Gazze’deki durumun her geçen gün daha da kritik hale geldiği bildiriliyor.