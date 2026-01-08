Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 395’e Ulaştı

gazze-deki-can-kaybi-71-bin-395-e-ulasti

Gazze Şeridi’nde ateşkesin başlamasına rağmen, İsrail’in saldırıları aralıksız sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

ENKAZDAN BİRKAÇ CANSIZ BEDENE DAHA ULAŞILDI

Ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından, bölgedeki hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e, yaralıların sayısı ise 1,206’ya yükseldi. Bunun yanı sıra, daha önceki saldırılar sonucunda meydana gelen enkazlarda, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİNİ AŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, toplam can kaybı 71,395’e yükselirken, yaralı sayısının 171,287’ye ulaştığı ifade ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.