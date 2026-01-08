Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 395’e Ulaştı

Gazze Şeridi’nde ateşkesin başlamasına rağmen, İsrail’in saldırıları aralıksız sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

ENKAZDAN BİRKAÇ CANSIZ BEDENE DAHA ULAŞILDI

Ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından, bölgedeki hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e, yaralıların sayısı ise 1,206’ya yükseldi. Bunun yanı sıra, daha önceki saldırılar sonucunda meydana gelen enkazlarda, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİNİ AŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, toplam can kaybı 71,395’e yükselirken, yaralı sayısının 171,287’ye ulaştığı ifade ediliyor.