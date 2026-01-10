Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 409’a Ulaştı

Gazze’deki durumu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İsrail, 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

SON DURUM VE CAN KAYIPLARI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucunda meydana gelen can kayıpları ve enkazdan çıkarılan cenazelerle ilgili son verileri açıkladı. Yapılan açıklamada, saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 14 Filistinlinin cenazelerinin hastanelere ulaştığı, bu saldırılarda 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İNSAN KAYIPLARI ARTMAKTADIR

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail’in gerçekleştirilen saldırılarda toplam 439 kişinin yaşamını yitirdiği, 1223 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 688 olduğu kaydedildi. Ekim 2023 itibarıyla İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 409’a, yaralıların sayısının ise 171 bin 304’e ulaştığı ifade edildi.

ATEŞKES VE MÜZAKERELER

ABD Başkanı da, 9 Ekim’de Mısır’da gerçekleşen müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de bir ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin sonucunda imzalanan ateşkes anlaşması, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de devreye girmişti. Ancak, bu ateşkese rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde çeşitli bahanelerle Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.