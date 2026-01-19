Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 550’ye Ulaştı

gazze-deki-can-kaybi-71-bin-550-ye-ulasti

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de uyguladığı soykırım devam ediyor. Bölgedeki halk, açlık, susuzluk, hijyen ve tıbbi yetersizlik gibi sorunlarla karşı karşıya kalırken, katliamlar sürmektedir.

SON 2 GÜNDE YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim’de sağlanan ateşkes sonrası Gazze Şeridi’ndeki son duruma dair bilgi paylaştı. Açıklamada, son 48 saat içerisinde hastanelere yalnızca 1 cansız bedenin ulaştığı, buna karşın 12 yaralının iyileşerek tedavi edildiği ifade edildi.

ATEŞKES DÖNEMİNDE YARALANMALAR ARTMIŞTIR

Bakanlığın yaptığı açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 465’e, yaralıların sayısının ise toplamda 1,287’ye çıktığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI ENDİŞE VERİCİ SEVİYEYE ULAŞTI

Ayrıca, 713 yaralının iyileştiği bilgisi de paylaşıldı. İsrail saldırılarının 7 Ekim 2023’ten bu yana neden olduğu toplam can kaybı sayısının 71,550’ye, yaralı sayısının ise 1,365,710’a yükseldiği belirtildi.

