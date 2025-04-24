“Gazze’deki Esirden ‘Netanyahu’ Talebi”

İSRAİL GAZZE’Yİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi’ni hedef almayı sürdürüyor. Son gelişmeler arasında, Kassam Tugayları İsrailli esir Omri Miran’ın (48) görüntüsünü yayınladı.

İSRAİLLİLERE DİRENİŞ ÇAĞRISI

Miran, İsrail halkına çağrıda bulunarak Başbakan Binyamin Netanyahu’nun evinin önünde kitlesel bir gösteri düzenlemelerini talep etti. “Burada ikinci doğum günüm geçti, kutlayamadım. Bir buçuk yıldır esirim ve hiç mutlu değilim. Sürekli İsrail bombardımanının korkusuyla yaşıyoruz. Tabut içinde dönmeden bir an önce bir takas anlaşmasına varılmalı.” ifadelerini kullandı.

Miran, “Netanyahu’nun evinin önünde büyük bir protesto yapmanızı istiyorum. Umarım kızlarım da o gösteriye katılır ve onları televizyondan görebilirim.” diye belirtti. İsrail’in Filistin halkına yönelik askeri baskı stratejisinin yalnızca esirlerin hayatını tehlikeye attığını söyleyen Miran, “Netanyahu’ya inanmayın. Askeri baskı bizi öldürüyor. Sadece bir takas anlaşması bizi evimize döndürebilir. Mümkün olan en kısa sürede evimize dönebilmemiz için her şeyi yapın.” şeklinde devam etti. Kızlarını, eşini ve dostlarını özlediğini vurguladı.

İHTİYAÇLARIN YETERSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Miran, daha önce Gazze’den serbest bırakılan İsrailli esirlere seslenerek, yaşadıkları zorlukları medya aracılığıyla halka aktarmalarını istedi. Ayrıca, “ABD Başkanı Donald Trump’a Netanyahu’ya baskı yapması çağrısında bulunuyorum.” dedi. Yiyecek sıkıntısına da değinen Miran, Gazze’de geçiş noktalarının kapatıldığını belirterek, yiyecek ve temel ihtiyaçların bulunamadığını ifade etti.

Miran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i 7 Ekim olaylarının sorumluları olarak gösterdi. “Ben burada onların yüzünden bulunuyorum, onlar yüzünden devlet çöküşe sürükleniyor.” diye ekledi.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARIN DURUMU

İsrail kamuoyuna göre, Gazze Şeridi’nde 59 İsrailli esir olduğu ve bunlardan 24’ünün hayatta olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın, İsrail hapishanelerinde 9 binden fazla Filistinli tutuluyor. Filistinli mahkumların maruz kaldığı işkence, açlık ve tıbbi ihmal, çok sayıda ölümle sonuçlanıyor.

ESİR TAKASI İÇİN SİLAHLI GÜÇLERDEN ÇAĞRI

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000’e yakın pilot ve yedek asker, Gazze’ye yönelik saldırıların esir takası anlaşması için durdurulması çağrısıyla bir bildiri yayımladı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar’ın Gazze’ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladı. Bu çağrıya, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarından destek geldi.

NETANYAHU’DAN TEPKİ

Eski Başbakan Ehud Barak da dahil olmak üzere 1525 asker, esirlerin derhal evlerine dönebilmesi için Gazze’ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza attı. Bunun üzerine Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısını yapan muvazzaf ve emekli askerleri “bir avuç yabani ot” olarak nitelendirdi ve koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçladı.