“Gazze’deki Esirden Netanyahu’ya Çağrı”

İSRAİL GAZZE’YE HÜCUM EDİYOR

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ni hedef almaya devam ediyor. Son olarak, Kassam Tugayları, İsrailli esir Omri Miran’ın (48) görüntüsünü yayımladı.

MİRAN’DAN İSRAİLLİLERE ÇAĞRI

Miran, İsrailli halka seslenerek, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun evinin önünde esir takası için kitlesel gösteriler düzenlemeleri talebinde bulundu. Miran, “Burada ikinci doğum günüm geçti, kutlayamadım. Bir buçuk yıldır esirim ve hiç mutlu değilim. Sürekli İsrail bombardımanının korkusuyla yaşıyoruz. Tabut içinde dönmeden bir an önce bir takas anlaşmasına varılmalı.” dedi.

PROTESTO ÇAĞRISI YAPTI

Miran, “Netanyahu’nun evinin önünde büyük bir protesto yapmanızı istiyorum. Umarım kızlarım da o gösteriye katılır ve onları televizyondan görebilirim.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı askeri baskı stratejisinin yalnızca esirlerinin hayatını tehlikeye attığını belirtti ve şunları ekledi: “Netanyahu’ya inanmayın. Askeri baskı bizi öldürüyor. Sadece bir takas anlaşması bizi evimize döndürebilir. Mümkün olan en kısa sürede evimize dönebilmemiz için her şeyi yapın. Kızlarımı, eşimi ve dostlarımı gerçekten özledim. Durum oldukça zor. Güvenli bir şekilde geri dönmemiz için çabalayan herkese minnettarım.”

NETANYAHU’NUN DESTEKÇİLERİNE ELEŞTİRİ

Miran, Netanyahu’nun destekçilerini eleştirerek, esirleri umursamadıklarını ve ölmelerini yeğlemiş olabileceklerini söyledi. Daha önce Gazze’den serbest bırakılan İsrailli esirlere seslenerek, yaşadıkları zorlukları paylaşmalarını ve halkı bilgilendirmelerini istedi. Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump’tan Netanyahu’ya baskı yapmasını istedi. Yiyecek sıkıntısına dikkat çeken Miran, geçiş noktalarının kapatıldığını ve bu yüzden yiyecek ve temel ihtiyaçların bulunamadığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i, 7 Ekim olaylarının sorumluları olarak gösterdi. Miran, “Ben burada onların yüzünden bulunuyorum, onlar yüzünden devlet çöküşe sürükleniyor.” ifadelerini kullandı.

ESİR DURUMU HAKKINDAKİ VERİLER

İsrail kamuoyuna göre, Gazze Şeridi’nde 59 İsrailli esir olduğu, bunlardan 24’ünün hayatta olduğu tahmin ediliyor. Ancak, İsrail hapishanelerinde 9 binden fazla Filistinli tutuluyor. Filistinli mahkumların yaşadığı işkence, açlık ve tıbbi ihmal gibi sorunlar, pek çok ölümle sonuçlanıyor.

GAZZE SALDIRILARININ DURMASI İÇİN ÇAĞRI

İsrail Hava Kuvvetlerinden emekli olan yaklaşık 1000 pilot ve yedek asker, Gazze’ye yönelik saldırılarının esir takası için durdurulması gerektiğini belirten bir bildiri yayımladı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar’ın saldırıların sona erdirilmesi yönündeki bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladı. Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarından destek geldi.

EMEKLİ ASKERLERDEN DESTEK

Eski Başbakan Ehud Barak’ın da aralarında bulunduğu 1525 asker, esirlerin evlerine dönmesi için Gazze’ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiri imzaladı. Ancak, Netanyahu, esir takası için Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri “bir avuç yabani ot” olarak nitelendirerek, lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçladı.