Gazze’deki Kıtlık Dikkate Alınmalı

İSRAİL’İN ABUKLASI VE GAZZE’DEKİ İNSANİ DRAMA

İsrail, bir yılı aşkın bir süredir Gazze Şeridi’ni hedef alıyor. Bölgedeki sıkı abluka devam ederken, bu duruma yönelik tepkiler artıyor. Bu konuyla ilgili olarak, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Orta Doğu’daki duruma dikkat çekti.

İNSANİ YARDIMA ACİL İHTİYAÇ VAR

Bakan Lammy, İsrail’in saldırıları ve ablukası altında Gazze’de yaşanan kıtlığa vurgu yaparak, “daha fazla ölümün önüne geçmek için çok büyük çaplı insani yardım müdahalesine” ihtiyaç olduğunu belirtti. Lammy, “Bu, 21. yüzyılda insan eliyle yaratılmış bir kıtlık ve İsrail hükümetinin yetersiz şekilde yardıma izin vermeyi reddetmesi beni öfkelendiriyor.” sözleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının, insani yardım görevlilerinin ve sağlık çalışanlarının Gazze’de faaliyetlerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Lammy, İsrail’in sınırdaki yardım stoklarının Gazze’ye girmesine de izin vermesi gerektiğini ifade etti.

YETERSİZ BESLENMEDEN ÖLÜMLER ARTIYOR

Lammy, “Gazze’de kıtlığın gerekli önlemler alınmazsa sarmal hal alabileceği” uyarısını yaparak, 1 Temmuz’dan bu yana yetersiz beslenme nedeniyle 119’u çocuk olmak üzere, 300’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

GAZZE’YE EK FON VE TEDAVİ İMKANLARI

Dışişleri Bakanı Lammy, ülkesi tarafından Gazze’ye yardım ve tıbbi bakım için “15 milyon sterlin ek fon” sağlanacağını aktardı. Ayrıca, Gazze’den daha fazla yaralı ve ağır hasta çocuğun tedavisi için İngiltere’ye getirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. İlk hastaların önümüzdeki haftalarda geleceğinin düşünüldüğünü; ancak bunun “tamamen İsrail’in izinlerine bağlı olduğunu” ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için İsrail hükümetine baskı yaptığını aktardı. Lammy, Gazze’de ateşkes konusunda ilerleme sağlanmaması durumunda, İngiltere’nin bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanımak için harekete geçeceğini de dile getirdi.

İRAN İLE BAĞLI İKİ YANIT

Bakan Lammy, ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkelerinin, İran’a BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmanın işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı başvuru hakkında yorumda bulundu. “İran’ın yasal yükümlülüklere uymamasından ve diplomasi yolunu seçmemesinden üzüntü duyuyorum. Dolayısıyla harekete geçmekten başka seçeneğimiz yok.” diyen Lammy, bu durumun “diplomasinin sonu olmadığını” ve İran’ın gerekli tüm koşulları yerine getirmek için hala zamanı olduğunu vurguladı.