Gazze’deki Ölümcül Salgın: Sağlık Sistemi Çökmüş Durumda

Dr. MUHAMMED EBU SILMIYYE’DEN KORKUTAN UYARI

Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail’in açlık politikaları ve sağlık sistemine yönelik sınırlamalar sonucunda bağışıklık sisteminin çökmesi ile ölümcül solunum yolu virüslerinin hızla yayıldığı uyarısında bulundu. Ebu Silmiyye, “Muhtemelen mutasyona uğramış grip veya koronavirüs türleri olan solunum yolu virüsleri yayılıyor. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi çöken insanlar bu virüslere karşı savunmasız hale geliyor ve ölümler artıyor” şeklinde konuştu.

SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze’deki durumu “soykırım savaşı ile kitlesel yerinden edilmenin yol açtığı salgınların birleşimi” olarak tanımlayan Ebu Silmiyye, mevcut tablonun “trajik ve kasvetli” olduğunu belirtti. Aynı zamanda, İsrail’in uyguladığı kısıtlamaların sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya getirdiğini, ilaç ve tıbbi malzeme gibi girişlerin büyük ölçüde engellendiğini vurguladı. Yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlarda ısıtma imkanı olmaması sebebiyle kış aylarından bu yana aşırı soğuktan kaynaklı ölümlerin yaşandığını aktaran Ebu Silmiyye, “Hastanelerde doluluk oranı yüzde 150’ye ulaştı. Savunmasız gruplara yönelik rutin aşılama programlarını yürütmek artık imkansız hale geldi.” dedi.

HASTANELERİN DURUMU KAYGILANDIRICI

İki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle Gazze’deki hastaneler ve sağlık tesislerinin büyük çoğunluğu tahrip oldu. Abluka ve yardım girişine getirilen kısıtlamalar, ilaç ve tıbbi ekipman eksikliklerine yol açarak sağlık sistemini çaresiz bir duruma getirdi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ilaç kıtlığının yüzde 52’ye, tıbbi sarf malzemesi yokluğunun ise yaklaşık yüzde 71’e ulaştığını belirtti. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye giren tıbbi yardım kamyonlarının aylık ihtiyacın yüzde 30’unun altına düştüğünü ve bunun kritik bir sağlık krizine neden olduğunu açıkladı.

İNSANİ KOŞULLAR CİDDİ ŞEKİLDE KÖTÜLEŞİYOR

Yaklaşık 2,4 milyon Filistinli, Gazze’de son derece kötü insani koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Gazze nüfusunun büyük bir bölümü gıda güvensizliği ve derin yoksulluk nedeniyle beslenme yetersizliği ile karşı karşıya. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve salgın hastalıklara karşı daha fazla kırılganlık kazanılmasına yol açmakta. İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar iki yıl boyunca devam etti ve bu süreçte 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yüzde 90’ı zarar gördü. Birleşmiş Milletler, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

ATEŞKES HÜSRANINA RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından bile, İsrail’in saldırıları devam etmekte. Ateşkesten bu yana 442 Filistinli yaşamını yitirdi, 1236 kişi yaralandı. Gazze’deki insani kriz derinleşirken, sağlık sisteminin çöküşü endişeleri daha da artırıyor.