Weston McKennie İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Yarışıyor

weston-mckennie-icin-fenerbahce-ve-galatasaray-yarisiyor

Weston McKennie’nin Juventus’taki Geleceği Belirsiz

JUVENTUS’LA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Luciano Spalletti’nin Juventus’taki önemli isimlerinden biri olan Weston McKennie’nin takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmadı. ABD’li futbolcunun sözleşmesi bu sezonun sonunda sonlanıyor ve Avrupa’nın çeşitli kulüpleri tarafından takip ediliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da 27 yaşındaki oyuncunun durumunu incelemekte olduğu bildiriliyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Fenerbahçe ve Galatasaray, Atalanta’da forma giyen Ademelo Lookman’ın ardından Weston McKennie transferi için birbirleriyle rekabet halinde. Ayrıca, Premier Lig ve Almanya’dan bazı takımların da McKennie’yi izlediği, Milan ve Roma’nın ise futbolcu ile ön görüşmeye girdiği ifade ediliyor. Juventus’un oyuncu için yeni bir sözleşme önerisi hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor.

YÜKSEK TEKLİF GEREKEBİLİR

İtalyan ekibinin, McKennie’yi takımda tutmak için 3 yıllık yeni bir sözleşmeyle birlikte sezon başına 3.5-4 milyon euro teklif etmesi gerektiği vurgulanıyor.

