Trump’tan Grönland Açıklaması: Stratejik Önem Vurgusu

Trump, Grönland’ın Amerika Birleşik Devletleri açısında stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. “Amerika Birleşik Devletleri, ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyaç duyuyor. İnşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için bu hayati önem taşıyor. NATO, bunu elde etmemiz konusunda öncülük etmelidir” şeklinde konuştu.

RUSYA VE ÇİN UYARISI

Trump, Rusya’nın son açıklamalarına de değinerek, “Eğer biz almazsak, Rusya veya Çin alacak ve bu asla gerçekleşmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri’nin muazzam gücü olmadan NATO etkili bir güç ya da caydırıcı olamaz” değerlendirmesini yaptı.

NATO’NUN GÜCÜ ARTACAK

Grönland’ın ABD’nin kontrolünde olması durumunda NATO’nun çok daha güçlü ve etkili olacağına inanan Trump, “Bundan daha azı kabul edilemez” ifadesiyle açıklamalarını tamamladı.