Gazze’deki Patlamalar Sivil Tehditler Yaratıyor

PATLAYAMAYAN MÜHİMMATLARIN TEHDİDİ

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı Gazze saldırılarından geriye kalan patlamamış mühimmat ve savaş kalıntıları, bölgedeki siviller için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Aylar süren bombardımanın ardından, toprak altında ve enkaz altında kalan bu tehlikeli cisimler, Gazze halkının can güvenliğini adeta tehdit ediyor.

Ateşkese RAĞMEN HAYAT KAYIPLARI SÜRÜYOR

19 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail tarafından bırakılan bu mühimmatlar, birçok Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açıyor. Sağlık kaynakları, ateşkes sonrası farklı bölgelerde yaşanan patlamaların ölü ve yaralı sayısını her geçen gün artırdığını bildirmekte. Gazze’de Patlayıcı Maddeler Dairesi’nde görevli Bilal el-Mebhuh, bu savaş kalıntılarının kurbanlarından biri olarak, Cibaliya’da bir patlama sonrasında yüzündeki ve vücudundaki yaralarla görme yetisini kaybetti.

GAZİ SOKAKLARINDA SÜREN TEHLİKE

Mebhuh, her gün evlerden, sokaklardan ve tarım arazilerinden patlamamış mühimmat ihbarları aldıklarını ve bu cisimleri etkisiz hale getirme konusunda yetersiz ekipmanlarla çabaladıklarını ifade ediyor. İsrail, bölgeye özel koruyucu giysi ve müdahale ekipmanlarının girişini engellediği için uzmanlar büyük risk altında görev yapıyor. Gazze’deki polis yetkilileri, savaş kalıntılarının oluşturduğu tehlikenin boyutunun çok daha büyük olduğuna dikkat çekiyor. Polis Sözcüsü Muhammed ez-Zerka, Gazze genelinde en az 30 bin patlayıcı savaş kalıntısının bulunduğunu ve etkisiz hale getirmek için gerekli eğitimli personel ile özel ekipman eksikliği bulunduğunu aktarıyor. Zerka, moloz kaldırma çalışmalarındaki engellerin ve teçhizat zorluğunun büyük bir felakete yol açabileceğini uyarıyor.

CAN KAYIPLARINDA CİDDİ ARTIŞ

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 577’ye, yaralı sayısının ise 112 bin 41’e ulaştığını aktardı. Ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarına devam ettiğini belirten yetkililer, acil olarak uluslararası topluma müdahale çağrısı yapıyor. Uzmanlar, Gazze’deki savaş kalıntılarının temizlenmesi için uluslararası düzeyde bir iş birliğine ihtiyaç olduğuna ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde sivil kayıpların artmaya devam edeceğine vurgu yapıyor.