Gazze’deki Saldırıda 20 Kişi Öldü

İSRAİL’İN BOMBARDIMANINDA CAN KAYBI

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşunun Gazze Hükümeti Basın Bürosu’ndan aldığı bilgilere göre, İsrail’in Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne yaptığı saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında uluslararası medya kuruluşları için çalışan çok sayıda gazetecinin de bulunduğu belirtildi. Bu saldırılarda hayatını kaybedenler arasında Associated Press muhabiri Meryem Ebu Dekka, El Cezire muhabiri Muhammed Selame, Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri ve NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha’nın isimleri açıklandı.

MEDYA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILAR

Gazetecileri Koruma Komitesi, 22 aydır devam eden İsrail-Hamas çatışmalarında en az 192 medya çalışanının yaşamını yitirdiğini aktardı. Bu durum, medya mensuplarının savaş bölgelerinde karşılaştığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

BM’DEN YENİ TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Gazze’deki Nasır Hastanesine gerçekleştirdiği saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Albanese, “Gazze’de bu tür sahneler her an yaşanıyor, çoğu zaman görülmeden ve belgelenmeden. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için daha ne kadar tanıklık etmeniz gerekiyor?” şeklinde konuştu. Albanese, uluslararası topluma ablukaların kaldırılması, silah ambargolarının uygulanması ve yaptırımlar talep etti.

SALDIRILARIN SONUCU SAĞLIK KRİZİ

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yapılan saldırıların sağlık sisteminin sistematik olarak yok edilmesi ve soykırımın bir parçası olduğunu vurguladı. Sağlık hizmetlerinin devam edebilmesi için uluslararası toplumdan acil destek çağrısı yapıldı.

NETANYAHU’DAN TARTIŞMALI AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasır Hastanesine yönelik saldırının “trajik bir kaza” olduğunu savundu. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, bu trajik olaydan dolayı Netanyahu’nun üzgün olduğu ifade edildi ve İsrail ordusunun konu hakkında kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

TRUMP’IN YORUMU

Netanyahu’nun açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef alan saldırılarla ilgili “Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz.” ifadeleriyle örtüşüyor. Bu durum, uluslararası artan tepkileri de beraberinde getiriyor.