Gazze’deki Toplam Can Kaybı Artıyor

ATEŞKES ANLAŞMASININ İHLALİ

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu bu anlaşmayı ihlal ederek saldırılarına devam ediyor. Son saldırıların ardından Filistin Sağlık Bakanlığı, durumun ciddiyetini gözler önüne seren bir bilançoyu açıkladı.

YARALI SAYISI 114 BİN 583

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sadece son 24 saatte 183 yaralının hastanelere kaldırıldığı ve İsrail saldırıları sonucunda yaralananların toplam sayısının 114 bin 583’e ulaştığı vurgulandı. Açıklamada, “Kurtarıcılar ulaşamadığı için birçok mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda” denildi.

ATEŞKES DÖNEMİNDEN BU YANA CAN KAYBI

Ocak ayından beri yürürlükte olan ateşkes ve esir değişim anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne sürpriz bir hava saldırısı gerçekleştirdi. O tarihten bu yana, toplamda bin 42 kişinin yaşamını yitirdiği; 2 bin 500’den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBINDAKİ ARTIŞ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği son hava saldırılarında en az 42 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ekim 2023’ten itibaren süren çatışmalar sonucunda ölü sayısının 50 bin 399’a ulaştığı belirtildi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN TUTUKLAMA EMRİ

Geçtiğimiz Kasım ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle tutuklama emri çıkarmıştı. İsrail, bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda bir soykırım davasıyla karşı karşıya duruyor.