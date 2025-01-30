Gazze’deki Üçüncü Esir Takası Tamamlandı

İSRAİL VE HAMAS ARASINDAKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASINDA ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Bugün, 19 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren esir takası anlaşmasının üçüncü aşaması gerçekleşiyor. Bu aşamada Hamas, Gazze’den biri asker 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. Bu değişim karşılığında ise İsrail, 110 Filistinli esiri serbest bırakıyor.

KIZILHAÇ KONVOYU YOLA ÇIKTI

Hamas ile İsrail arasındaki üçüncü tur esir takasında serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, İsrail’in Ofer Cezaevi’nden ayrıldı. Ofer Askeri Cezaevi’nden çıkan konvoy, Ramallah’a doğru yola koyuldu. Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah’ın Tervihi Meydanı’na ulaşırken, Filistinlilerin alkış ve havai fişeklerle kutlamalarına tanıklık etti. Serbest kalan Filistinli esirler, burada Ramallah Belediyesi’ne ait bir tesiste sağlık kontrolünden geçecek.

BATı ŞERİA’DA İSRAİL MÜDAHALESİ

Diğer taraftan, Filistinliler, esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak amacıyla Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınındaki Beytunya beldesinde toplandı. Ancak burada çok sayıda İsrail askeri aracı ve iş makineleri, bölgeye baskın düzenleyerek Filistinlileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Filistin Kızılayı, Beytunya’da gerçekleştirilen İsrail müdahalesi sırasında 3’ü gerçek mermi, 3’ü plastik mermi ile toplam 6 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini bildirdi. Ayrıca, Ofer Cezaevi’nin önünde bekleyen kalabalığa karşı da İsrail, gaz bombalarıyla saldırdı.