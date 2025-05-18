Gazze Hükümeti: Ablukayı Kırmak İçin Adımlar Atılmalı

İSRAİL’İN SALDIRILARI ÖLÜMLERİ ARTIRIYOR

Gazze’de devam eden İsrail saldırıları sırasında binlerce Filistinli yaşamını yitiriyor. Hava saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan Filistinliler, aynı zamanda İsrail ablukasıyla karşı karşıya. İsrail, bölgeye gelen yardım girişimlerine de engel olmaya devam ediyor. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, bu konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Arap liderlere acilen tarihi ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri, Gazze Şeridi’ne uygulanan zalim ablukayı kırmak, soykırımı ve günlük olarak işlenen cinayetleri durdurmak için pratik ve cesur tavırlar almaları çağrısında bulunuyoruz” denildi.

İNSANİ YARDIMLAR İÇİN AÇILIŞ ÇAĞRISI

Açıklamada, sınır kapılarının koşulsuz bir şekilde açılması ve Gazze’ye gıda, insani ve tıbbi yardım akışının sağlanması için baskı yapılması gerektiği belirtildi. İsrail’in Filistinlilere karşı sistematik bir aç bırakma politikasını sürdürdüğü, bu nedenle sınır kapılarının kapatılarak yardım ve mal girişinin engellendiği vurgulandı.

TRUMP’IN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Açıklamada, “Gazze’de yaşanan açlık ve soykırımda bazı ülkelerle ABD’nin doğrudan etkisi olduğu” kaydedilerek, Filistinlilerin aç bırakılmasından hem İsrail hem de ABD Başkanı Donald Trump sorumlu tutuldu. Trump’ın Gazze’ye ilişkin yaptığı son açıklamaların “zaman kaybı” olduğu, “sahada hiçbir somut etki yaratmadığı” ifade edildi.

TRUMP’IN POLİTİKASI İLE ÖRTÜŞÜYOR

Trump’ın açıklamaları, “işgalin sonuçları bakımından İsrail’in politikasıyla örtüştüğü, bu da açlık ve soykırımın devamı ve sivillerin yavaş yavaş ölmesinin normalleşmesi anlamına geldiği” şeklinde değerlendirildi. Trump, 13 Mayıs tarihinde Suudi Arabistan’da Filistinlilerin “daha iyi bir geleceği” hakettiklerini belirtmişti. 16 Mayıs’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada ise “Bu derin sorun ama çözeceğiz” sözlerine yer verildi.