Gazze Hükümeti: Ablukayı Kırmak İçin Yeterli Adımlar Atılmalı

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRYOR

Gazze’de İsrail’in düzenlediği hava saldırıları, binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Filistinliler, bu saldırıların altında yaşam mücadeleleri verirken, İsrail tarafından uygulanan abluka da hayatlarını zorlaştırıyor. Şu an, İsrail, kente yapılacak yardım girişimlerine de engel oluyor. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, konuya ilişkin yazılı bir bildiri yayımladı ve “Gazze’deki ablukayı kırmak için cesur tavırlar almaları çağrısını” yaptı.

ARAP LİDERLERİNE ÇAĞRI YAPILDI

Yazılı açıklamada, Arap liderlere acil olarak tarihi ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri için seslenildi. Bu liderlerin, Gazze Şeridi’ne uygulanan zalim ablukayı sona erdirmek, soykırımı durdurmak ve günlük işlenen cinayetleri önlemek için pratik ve cesur adımlar atmaları gerektiği belirtildi.

AÇLIK POLİTİKASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamanın devamında, sınır kapılarının koşulsuz açılması ve Gazze’ye gıda, insani ve tıbbi yardım akışının sağlanması için baskı yapılması gerektiği vurgulandı. İsrail’in Filistinlilere karşı sistematik bir aç bırakma politikasını sürdürdüğü ve sınır kapılarını kapatarak yardım girişlerini engellediği ifade edildi.

ABD’NİN ETKİSİ VE TRUMP’IN SORUMLULUĞU

Açıklamada, Gazze’de yaşanan açlık ve soykırımda bazı ülkelerin yanı sıra ABD’nin de doğrudan etkisi olduğu kaydedildi. Filistinlilerin aç bırakılmasının yanı sıra sınır kapılarının kuşatılmasında sadece İsrail değil, ABD Başkanı Donald Trump’ın da sorumlu tutulduğu belirtildi. Trump’ın Gazze ile ilgili yaptığı son açıklamaların “zaman kaybı” olduğu ve “sahada somut bir etki yaratmadığı” vurgulandı.

İKİNCİ KEZ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Trump’nın açıklamalarının, “işgalin sonuçları bakımından İsrail’in politikasıyla örtüştüğü” ifade edildi. Bu durumun, açlık ve soykırımın devamı ile sivillerin yavaş yavaş ölmesinin normalleştirilmesi anlamına geldiği aktarıldı. 13 Mayıs’ta Suudi Arabistan’da yaptığı konuşmada Trump, Gazze’deki Filistinlilerin “daha iyi bir geleceği” hak ettiklerini belirtti.

16 Mayıs’ta Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda ise Trump, Gazze’deki gıda eksikliği ve açlık konusunda “Bu derin bir sorun ama çözeceğiz” dedi.