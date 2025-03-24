Gazze İçin Mısır Destekli Ateşkes Planı

ATEŞKES PLANININ DETAYLARI

Mısır, yeni bir ateşkes planı ortaya koydu. Bu plan, Hamas’ın her hafta beş İsrailli rehineyi serbest bırakmasını ve İsrail’in ateşkesin ikinci aşamasını ilk haftanın sonunda devreye almasını öngörüyor. Şu an Hamas’ın elinde 59 rehine var ve bunlardan 24’ünün hayatta olduğu düşünülüyor. Hamas, 7 Ekim 2023’te İsrail’e gerçekleştirdiği operasyonda 250’den fazla kişiyi rehin almıştı. Geriye kalan rehinelerin çoğu ya serbest bırakıldı ya da cenazeleri teslim edildi. Güvenlik kaynakları, ABD ve Hamas’ın bu teklifi kabul ettiğini ancak İsrail’in henüz yanıt vermediğini ifade ediyor. Hamas yetkilisi, doğrudan bu teklifi onaylamadı ama Reuters’a yaptığı açıklamada, “Arabulucularla, anlaşmanın ikinci aşamasının başlatılmasını sağlayacak ortak bir zemin oluşturmak ve müzakereleri yeniden başlatmak için çeşitli öneriler tartışılıyor” dedi.

İSRAİL’İN GAZZE’DEN ÇEKİLMESİ İÇİN TAKVİM

Güvenlik kaynakları, Mısır’ın sunduğu planın İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi için bir takvim içerdiğini ve bu sürecin ABD güvenceleriyle desteklendiğini belirtiyor. Hamas, İsrail’i ocak ayındaki ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlasa da, yeni bir ateşkes için müzakerelere açık olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan teklifleri de değerlendirdiği bildirildi. Mısır’ın teklifi, İsrail’in 18 Mart’ta Hamas’a yönelik hava ve kara operasyonlarını yeniden başlatmasının ardından geldi. Bu hamle, 15 ay süren savaşın ardından yaşanan iki aylık ateşkesi sona erdirdi. Güvenlik kaynaklarının Reuters’a verdiği bilgilere göre, teklif geçen hafta iletildi. Filistin sağlık yetkilileri, son 24 saatte İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda en az 65 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gazze’deki sağlık yetkilileri, İsrail’in hava saldırıları ve topçu ateşi nedeniyle o tarihten bu yana yaklaşık 700 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunların en az 400’ünün kadın ve çocuk olduğunu açıkladı. Öldürülenler arasında yerel gazeteciler Muhammed Mansur ve Hussam Şabat da vardı. Filistin Gazeteciler Sendikası, Ekim 2023’te başlayan çatışmalardan bu yana İsrail saldırıları sonucu en az 206 gazetecinin öldüğünü duyurdu. İsrail’den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

HAMAS’TAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Pazartesi günü Hamas, 7 Ekim’de Nova müzik festivalinden kaçırılan 35 yaşındaki Elkana Bohbot ve 24 yaşındaki Yosef Haim-Ohana’nın görüntülerinin yer aldığı bir video yayımladı. Filistinli yetkililer, son 18 ayda süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini aştığını belirtmektedir.

REFAH’TA DURUMUNUN KÖTÜLEŞMESİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları Refah kentinde de artıyor. Refah belediyesi, İsrail askeri güçlerinin bazı bölgelere girdiğini ve Tel Al-Sultan mahallesinde binlerce insanın mahsur kaldığını ifade ediyor. Yetkililer, bu bölgede su, yiyecek ve ilaç sıkıntısı yaşandığını vurguladı. Filistin Sivil Acil Durum Hizmetleri, 50 bin kişinin Refah’ta sıkıştığını belirtti. İsrail ordusu ise alanlarda “terör altyapısını yok etmek ve teröristleri etkisiz hale getirmek” amacıyla operasyon düzenlediğini öne sürmekte. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, çatışmaların yeniden şiddetlenmesi nedeniyle Gazze’deki varlıklarını azaltacaklarını ama sivil halka insani yardım sağlamaya devam edeceklerini duyurdu. BM’ye bağlı UNRWA, son günlerde 124 bin Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi. UNRWA’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aileler yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla göç etmek zorunda kalıyor. Ne barınacak yerleri var ne de güvenlikleri. İsrail makamları tüm yardımları kesti. Yiyecek kıtlığı yaşanıyor ve fiyatlar fırladı. Bu, insani bir felakettir. Kuşatma sona ermelidir” ifadelerine yer veriliyor.