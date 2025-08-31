Gazze İçin Yardım Filosu Hazır

AKDENİZ’DE BİR ARAYA GELEN AKTIVİSTLER

44 ülkeden binlerce aktivist, çok sayıda gemi ile farklı limanlardan demir alıp Akdeniz’de buluşacak. Amaçları ise tek bir doğrultuda birleşiyor: İsrail’in Gazze ablukasını kırmak. Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının işbirliğiyle oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Gazze’ye insani yardım götürmek için hazırlık yapıyor. Avrupa’da birden fazla limandan gemiler yola çıkacakken, bu gemilerden biri de Barcelona’da yer alıyor. Aktivistler, bu yolculuk öncesinde son hazırlıklarını sürdürüyor. Filoda Türk aktivistlerin de bulunması dikkat çekiyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NDAN AÇIKLAMALAR

Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Hüseyin Durmaz, yola çıkmak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi. “İsrail müdahalesi olduğunda nelere dikkat edileceği ve olası senaryolar ele alınıyor. Aslında tüm yönleriyle eğitim süreçleri devam ediyor” diyen Durmaz, denize açılacak olan onlarca gemi ile sefere 44 ülkeden insanların katılacağını belirtti. Filoya yoğun bir ilginin olduğunu da vurgulayan Durmaz, “Binlerce aktivistin bu görevde yer alacak. Aslında karadakilerle birlikte sayarsak bu sayılar daha da büyüyor. 500 bine yakın bir başvuru oldu, inanılmaz bir talep var.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN MÜDAHALESİ VE SON GELİŞMELER

İsrail, Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Hanzala gemisine uluslararası sularda müdahalede bulunmuş ve gemideki aktivistler sınır dışı edilmişti. Bu durum, uluslararası kamuoyunda dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.