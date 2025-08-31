Gazze İçin Yeni Yardım Gemileri Hazır

GLOBAL SUMUD FİLOSU YOLA ÇIKIYOR

44 ülkeden binlerce aktivistin, çok sayıda gemiyle çeşitli limanlardan hareket ederek Akdeniz’de buluşma planları bulunuyor. Bu buluşmanın temel amacı, İsrail’in Gazze ablukasını kırmak. “Küresel Sumud Filosu”, Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının işbirliği ile hayata geçiriliyor. Bu filonun hedefi, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak. Avrupa’da birçok limandan gemiler bu yolda yola çıkmaya hazırlanıyor. Bu gemilerden biri de şu an Barcelona’da yer alıyor. Aktivistler, yolculuk öncesindeki son hazırlıklarını tamamlıyor. Filoda Türk aktivistlerin de yer aldığını belirtmek gerekiyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Hüseyin Durmaz, gemilerin hareketine yönelik hazırlıkların tamamlandığını ifade ediyor. “İsrail müdahalesi olduğunda nelere dikkat edileceği ve olası senaryolar ele alınıyor. Aslında tüm yönleriyle eğitim süreçleri devam ediyor” diyen Durmaz, birçok geminin denize açılacağını ve sefere toplamda 44 ülkeden katılımcı olacağını vurguladı. Filonun yolculuğuna büyük bir ilgi olduğunu belirten Hüseyin Durmaz, “Binlerce aktivist bu görevde yer alacak. Aslında karada olanları da sayarsak, bu sayı daha da büyüyor. Yaklaşık 500 bine yakın bir başvuru oldu, inanılmaz bir talep var” şeklinde konuştu.

İsrail, son zamanlarda Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Hanzala gemisine uluslararası sularda müdahale etmiş ve gemide bulunan aktivistleri sınır dışı etmişti.