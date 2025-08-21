Gazze’nın Çevresi Kontrol Altına Alındı

KONYA KENTİNDE İŞGAL OPERASYONU BAŞLADI

İsrail’in “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adını verdiği Gazze’yi işgal operasyonunun ilk aşaması başladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, operasyonun kapsamına dair açıklamalar yaptı. Defrin, “İsrail Ordusu ile Hamas güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor” dedi ve Gazze şehrinin çevresinin kontrol altına alındığını belirtti. Operasyonun gidişatıyla ilgili bir harita paylaşıldı.

NETANYAHU’DAN HIZLI İŞGAL TALİMATI

Diğer taraftan, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden Benyamin Netanyahu’a ait yeni kararlarla ilgili açıklamalarda bulunuldu. Netanyahu’nun, orduya Hamas’ın yenilgiye uğratılması amacıyla yürütülen operasyonun önceden belirlenen süre zarfından daha kısa bir süre içinde tamamlanması emrini verdiği aktarıldı.

HAMAS’TAN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Hamas, Gazze kentinin işgali için başlatılan ve “Gideon’un Savaş Arabaları 2” olarak isimlendirilen operasyonların, önceki girişimler gibi başarısız olacağını belirtti. Yapılan açıklamada, bu planın, Gazze Şeridi’nde 22 aydan fazla süredir devam eden soykırımın uzantısı olduğunu ve arabulucuların yürüttüğü ateşkes ile esir takası çabalarını hiçe saydığını ifade etti. Hamas, arabulucular tarafından sunulan ve kabul ettikleri ateşkes teklifinin İsrail hükümeti tarafından mühlet vermeden göz ardı edilmesini, “anlaşmaları bozanın asıl kendisi” olarak nitelendirdi. “Gazze’nin işgal planı, ötekiler gibi başarısız olacak.” diyen Hamas, İsrail’in belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyeceğini ve Gazze’nin işgalinin kolay bir iş olmadığını vurguladı.

ASKER SAYISI ARTTIRILACAK

İsrail Savunma Bakanı Katz, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte Gazze’nin işgal planını onayladı. Bu plana göre, 60 bin yedek askerin silah altına alınmasının beklendiği duyuruldu.

İsrail işgal planı doğrultusunda, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye sürülmesi hedefleniyor. Operasyonun bu ilk aşamasının ardından Gazze Şehri tamamen ele geçirecek ve sonraki aşamada Gazze merkezindeki mülteci kamplarına yönelilecek.

ATEŞKES MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İsrail Gazze’yi işgal planları yaparken ateşkes için arabulucuların baskısının arttığı belirtiliyor. İsrail İç İlişkiler Bakanı Ron Dermer, ateşkes görüşmeleri çerçevesinde Katarlı yetkililerle Paris’te bir araya geldi. Ayrıca, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, telefon görüşmesinde Hamas tarafından kabul edilen bir teklifi paylaştığı öğrenildi. Mısırlı Bakan, bu teklifin savaşın sona ermesi için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.