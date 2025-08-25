“Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan Acil Müdahale.”

İSRAİL’İN SALDIRISI

İsrail, Gazze’de gerçekleşen soykırımı örtbas etmek amacıyla, hastanede bulunan gazetecileri hedef alarak saldırıda bulundu. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesi’ne yönelik düzenlenen bu saldırının sağlık çalışanları, basın mensupları ve sivil savunma ekiplerini hedef alarak can kaybına yol açtığını belirtti. Bu durum, sağlık sisteminin sistematik olarak yok edilmesi ve soykırımın bir parçası olduğu vurgulandı.

MEYDAN OKUMA OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, gerçekleştirilen saldırının dünya genelinde insani değerlere karşı bir meydan okuma olduğu ifade edildi. Saldırının ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, sağlık çalışanları, hastalar ve basın mensuplarının da bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Yapılan açıklamalarda, bombardımanın büyük paniğe ve kaosa neden olduğu, ameliyathane hizmetlerinin durmasına yol açtığı ve hastaların tedavi haklarından mahrum bırakıldığı kaydedildi. Bu nedenle uluslararası toplum ve ilgili tüm kurumlara, Gazze’deki son sağlık hizmetlerinin korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Uluslararası sessizlik ve işgalin suçlarını durdurmaya yönelik gerçek adımlar atılmaması, fiilen bir ortaklıktır ve bu suçların sürmesine yeşil ışık yakmak anlamına gelmektedir.” sözlerine yer verildi.