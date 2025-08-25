Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan Acil Müdahale Çağrısı

İSRAİL’İN SALDIRISI

İsrail, Gazze’de meydana gelen soykırımı gizlemek amacıyla basın mensuplarının bulunduğu bir hastaneyi vurdu. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Nasır Hastanesi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırının sağlık çalışanları, gazeteciler ve sivil savunma ekiplerini hedef aldığını belirterek, bu durumun ölümlere yol açtığını ifade etti. Bakanlık, saldırının sağlık sisteminin sistematik şekilde yok edilmesi ve soykırımın bir parçası olduğuna dikkat çekti.

MEYDAN OKUMASI

Açıklamada, bahsedilen saldırının tüm insanlığa ve insani değerlere karşı bir meydan okuma olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı, saldırının ilk verilerine göre aralarında sağlık çalışanları, hastalar, basın mensupları ve sivil savunma personelinin de bulunduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin yaralandığını aktardı.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Yapılan açıklamada, bombardımanın büyük bir panik ve kargaşaya sebep olduğu, ameliyathane hizmetlerini durdurduğu ve hastaların tedavi olanaklarından mahrum kaldığı belirtildi. Uluslararası toplum ve ilgili tüm kurumlar, Gazze’de kalan son sağlık hizmetlerinin korunması için acil müdahale gerçekleştirmeye çağrıldı. Bunun yanı sıra, “Uluslararası sessizlik ve işgalin suçlarını durdurmaya yönelik gerçek adımlar atılmaması, fiilen bir ortaklık ve bu suçların devam etmesine yeşil ışık yakmak anlamına geliyor.” ifadeleri yer aldı.