Gazze Şeridi Kıtlık Bölgesi İlan Edildi

GAZZE’DE KITALIK BÖLGESİ İLANI

Gazze’de uzun süredir devam eden İsrail saldırıları, her gün binlerce sivilin yaşamını sonlandırıyor. Uluslararası alanda birçok ses, bu katliamın durdurulması için yükseliyor. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in yaklaşık 20 aydır süren saldırıları ve abluka nedeniyle Gazze Şeridi’ni ‘kıtlık bölgesi’ olarak ilan ettiğini duyurdu. Ramallah’taki Bakanlar Kurulu’na bağlı kriz yönetim merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında Mustafa, “Gazze’yi kıtlık bölgesi ilan ediyoruz, Birleşmiş Milletlere (BM) üye tüm ülkeleri, uluslararası insancıl hukuk gereğince yükümlülükleri doğrultusunda acilen harekete geçmeye, bu felaketi ve açlığı tanımaya çağırıyoruz.” dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Başbakan Mustafa, uluslararası toplumdan açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklayan BM kararlarının uygulanmasını talep etti. BM sisteminin tüm mekanizmalarının devreye girerek Gazze’yi resmi olarak “kıtlık bölgesi” olarak ele alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Halkımıza yönelik saldırılarla ve açlıkla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz; uluslararası toplumla hayatları kurtarmak ve yeniden inşa sürecine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

İNSANİ FELAKETİN DERİNLEŞİYOR

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart’ta Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede büyük bir insani felaketin yaşanmasına neden oluyor. Su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapanması, Gazze’deki Filistinlilerin zorlu yaşam koşullarını daha da derinleştiriyor. Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in süregelen ablukası nedeniyle, Gazze halkının yüzde 91’inin “gıda krizi” yaşadığını, yüzde 65’inin temiz içme suyuna ulaşamadığını belirtti. Ayrıca, çocuklar ve emziren annelerin yüzde 92’sinin ciddi beslenme yetersizliği çektiği ifade edildi. Gazze’de açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 57’ye ulaştığı bildirildi.