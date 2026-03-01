Gazze Şeridi’ne Geçişler İkinci Duyuruya Kadar Kapatıldı

gazze-seridi-ne-gecisler-ikinci-duyuruya-kadar-kapatildi

İran’a yönelik gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırılarından dolayı Gazze de etkilenmiş durumda.

GEÇİŞLER İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPATILDI

İsrail’e ait olan Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze Şeridi’ne geçişlerin durdurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, “Refah Sınır Kapısı da dahil olmak üzere Gazze Şeridi’ne giriş yapılan geçiş noktalarının ikinci bir duyuruya kadar kapatılması dahil olmak üzere gerekli bazı güvenlik düzenlemeleri uygulanmıştır” şeklinde ifadelere yer verildi.

İNSANİ DURUM ÜZERİNDE ETKİ YOK

Geçişlerin kapatılmasının Gazze Şeridi’ndeki insani durumu etkilemeyeceği iddia edilirken, ateşkesin başlamasından bu yana Gazze’ye giren gıda miktarının oldukça yüksek olduğu ve mevcut stokların uzun bir süre yeteceği savunuldu.

