“Gazze’ye Prezervatif Gönderilmeli” Denildi

gazze-ye-prezervatif-gonderilmeli-denildi

ABDÜLKADİR İPEK YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiası nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Abdülkadir İpek, yurt dışına çıkış yasağına tabi tutuldu. Bu kez sosyal medya paylaşımları yüzünden yeniden gözaltına alındı.

GAZZE’YE PREZERVATİF GÖNDERİLMELİ

“Kadir İpek” isimli X hesabından “Gazze’ye gıda yardımı ile birlikte prezervatif de gönderilmeli” şeklinde bir paylaşım yapan İpek hakkında işlem başlatıldı.

SAMSUN’DA EMNİYETTE GECİRDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından yapılan gözaltının ardından İpek, geceyi emniyette geçirdi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İpek, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KÖTÜ NİYETİM YOKTU

İpek, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “Gazze ile ilgili paylaşımım nedeniyle gözaltına alındım. Herhangi bir kötü niyetim olmayan tweetti. Gazze’de çocukların katliamın içinde doğması beni üzen bir şeydi. Bununla ilgili öneride bulundum ama birçok kişi tarafından kötü niyetli olarak algılandı” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

