“Gazze’ye Saldırıların Durdurulması Gerek”

İSRAİL’İN SALDIRILARINDAN KAYBOLAN HAYATLAR

Filistinlilerin yaşamını yitirdiği sayılar her geçen gün artıyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 55 bine ulaştı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu bilgisi gelirken, İsrail ordusunun işgalini genişletme ve daha kalıcı hale getirme planlarını devreye soktuğu belirtiliyor.

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA ATEŞKES TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını talep etti. Kanal 12 televizyonunun haberine göre Trump, “Bunu bitir” diyerek saldırıların sona ermesini istedi. Ayrıca Trump, savaşın durdurulmasının İran ve Suudi Arabistan ile olan müzakerelere yardımcı olacağını da dile getirdi. Netanyahu’ya İran’a yönelik saldırı konusunda dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Trump, saldırı seçeneğini gündeminden çıkarmasını istedi. Müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri bir seçenek üzerine düşünmediğine de vurgu yaptı.

NETANYAHU MÜZAKERELERDEKİ İLERLEMELERİ DUYURDU

Başbakan Netanyahu, Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirttiği bir video mesaj yayımladı. Netanyahu, konuya ilişkin Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve müzakere heyetinden bazı yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu gelişmeler, bölgedeki belirsizliklerin ve gerilimin azaltılması yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor.