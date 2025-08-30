Gazze’ye yardım azaltılacak

İSRAİL’DEN GAZZE’YE YARDIM OPERASYONLARINDA DEĞİŞİKLİK

İsrailli bir yetkili, Associated Press’e yaptığı açıklamada, Gazze kentine havadan yapılan yardım operasyonlarının önümüzdeki günlerde durdurulacağını ve kuzeye gelen yardım kamyonlarının sayısının azaltılacağını ifade etti. Bu kararın, yüz binlerce sivilin güneye tahliyesi hazırlıkları kapsamında alındığını belirtti.

GAZZE KENTİ “SAVAŞ BÖLGESİ” OLDU

İsrail ordusu, Gazze kentini Hamas’ın merkezi olarak tanımlıyor ve buradaki tünel ağlarının hâlâ aktif olduğunu iddia ediyor. Son haftalarda kent çevresinde bombardımanların sıklığı arttı. Gazze’de savaşın 23. ayına girilirken can kaybı sayısının 63 bini aştığı bildiriliyor.

YARDIM OPERASYONLARI DURMA NOKTASINDA

Son günlerde neredeyse her gün gerçekleştirilen havadan yardımlar, birkaç gündür durma aşamasına geldi. İsrail ordusu, yardımların neden durduğuna ve nasıl devam edeceğine dair soruları yanıtsız bırakıyor. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlileri güneye gitmeleri yönünde uyararak tahliyenin “kaçınılmaz” olduğunu dile getiriyor.

BÜYÜK GÖÇ UYARISI YAPILDI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze kentindeki geniş çaplı bir tahliyenin insani krizi daha da derinleştireceğini vurguladı. Spoljaric, “Böylesi bir göçün güvenli ve onurlu şekilde yapılması imkansız” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler, sadece geçen hafta 23 bin kişinin Gazze kentini terk ettiğini açıkladı. Ancak göç edenler, güneyde de altyapının çökmüş olduğu ve yeni gelenleri karşılayacak kapasitenin bulunmadığını belirtiyor.