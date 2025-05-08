“Gazze’ye Yardımda Birkaç Adım Var”

ABD’DEN HAREKETLERİ HIZLANDIRAN AÇIKLAMALAR

Orta Doğu’daki gelişmelere dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın barışı güvence altına alacak, İsrail’i koruyarak Hamas’ı etkisiz hale getirecek ve Gazzelilere yardım edecek yaratıcı çözümler için çağrıda bulunduğunu belirtti. Bruce, Trump’ın son birkaç haftadır ne yapılması gerektiği ve Gazze halkının durumu üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. “Onun ilham verici liderliği sayesinde bu çözüme, söz konusu yardımı ve gıdayı ulaştırabilmekten birkaç adım uzaklıktayız” dedi.

GIDA VE YARDIM AKIŞI İÇİN YENİ VAKIF

Bruce, Gazze’ye gıda akışını destekleyecek yeni bir vakfın duyurusunu bugün yapmayı umduğunu fakat kuruluşun bu konuyu yakında resmi olarak ilan edeceğini söyledi. Bütün bu gelişmelerin, bölgedeki insani durumu iyileştirebileceği düşünülüyor.

GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUMUN KRİTİK HALE GELMESİ

Merkezi ABD merkezli olan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı, son yaptığı açıklamada İsrail’in iki aydan fazla süredir Gazze’ye tam abluka uyguladığını ve bu sürede günlük yemekleri hazırlamak için gereken malzemelerin tükendiğini bildirdi. Dünya Merkez Mutfağı’nın Gıda ve pişirme yakıtı yüklü kamyonlarının mart ayının başından bu yana Gazze sınırında beklediği ancak İsrail’in yardımların geçişine izin vermediği için önemli gıda dağıtımının gerçekleştirilemediği vurgulandı. İsrail, mart ayı başından bu yana yardımların dağıtımında kontrolün sağlanamadığı ve bazı ihtiyaç malzemelerinin yağmalandığı iddiasıyla Gazze’ye insani yardım malzemesi girişine izin vermediğini bildirdi.