“Gazze’ye Yardımın Devam Etmesini İstiyoruz”

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili olarak gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı insani koşullar konusunda “Yardımların devam etmesini istiyoruz. İnsani yardım malzemelerinin ve desteğin güvenli bir şekilde taşınabildiği, yağmalanmadığı, çalınmadığı ve insanların soyulmadığı sürece devam etmesini istiyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, savaş bölgesine yardım göndermenin bazı standartları olduğunu vurgulayan Bruce, “Bunun çok yüksek bir çıta olduğunu düşünmüyorum.” ifadesini kullandı.

TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuyla ilgilendiğini belirterek, Trump’ın “Gazze’ye iyi davranılması gerektiği, bölgede ilaç ve yiyeceğe büyük ihtiyaç duyulduğu” yönündeki önceki sözleri hatırlattı. Bu bağlamda atılan adımlar hakkında ayrıntı vermekte bulunmayan Bruce, ABD’nin İsrail ile ilişkilerinin “mükemmel” gittiğini ve Tel Aviv yönetiminin ABD’nin “en büyük müttefiklerinden biri” olduğunu söyledi.

SURİYE İLE GÖRÜŞMELER VE İLİŞKİLER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, 29 Nisan’da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Suriye hükümeti yetkilileriyle ABD Dışişleri Bakanlığı görevlileri arasında yapılan görüşmelere dair bilgi verdi. Toplantıda, geçici yetkililerin Suriye vatandaşları için istikrar sağlama, komşularla barışı güvence altına alma, Suriye ekonomisini geliştirme ve uluslararası toplumla işbirliği sağlama yönünde teşvik edilmeye devam edildiğini ifade etti. Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve yaptırımların kaldırılması hakkında sorulan bir soruya karşılık Bruce, bunun “geçici yetkililerin eylemlerine ve ilettikleri belirli güven kazanma önlemlerine vereceği olumlu yanıta bağlı olacağını” belirtti.

SURİYE’DEKİ ŞİDDET OLAYLARI

Bruce, Suriye’deki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Dürzi toplumuna yönelik son şiddet olaylarının farkında olduklarını anlattı. “Geçici yetkilileri, şiddet ve sivil zarar faillerini eylemlerinden sorumlu tutmaya ve tüm Suriyelilerin, her birinin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz.” şeklinde bir çağrıda bulundu.